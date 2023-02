Ucraina | “Uccisi 140mila soldati Russia | 690 in un giorno”

'Secondo i dati finali, tre civili sono statie 11 feriti', ha scritto Kyrylenko precisando che una persona è stata portata in ospedale in gravi condizioni. 16 feb 06:20, Washington: ...Nella notte, nella città di Pokrovsk , nella regione di Donetsk, tre civili sono rimastie ... il primo ministro svedese Ulf Kristersson era in visita a Kiev per offrire sostegno all', ma ...

Ucraina, raid russo intorno a Leopoli. Colpite infrastrutture critiche Il Sole 24 ORE

Missili su Kharkiv e Kherson. Londra: morti 800 soldati russi al giorno RaiNews

Putin, 5000 soldati russi dell'unità speciale uccisi dagli ucraini nel Donetsk. Gli analisti: «Si sono suicida ilmessaggero.it

Ucraina: uccisi 1.030 soldati Russia in 24 ore, mai così tanti da inizio ... Entilocali-online

Ucraina ultime notizie. Bombe russe su Kherson: morti e feriti. Ue, in Ucraina 65mila casi di ... Il Sole 24 ORE

Ancora un massiccio raid su larga scala dell'esercito russo contro le infrastrutture critiche ucraine: nella notte le truppe di Mosca hanno lanciato 32 ...Guerra Ucraina diretta oggi 16 febbraio: altri attacchi nella notte su abitazioni civili in Ucraina. Una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite in un attacco delle forze russe la ...