Ucraina | think tank | La Russia ha perso metà dei suoi carri armati - Zelensky atteso in video all' apertura del Festival di Berlino

16 feb 03:03, nuova allerta aerea su vasta scala: udite esplosioni nella regione di Poltava Intorno alle 2:40 le sirene hanno risuonato in alcune regioni dell', compresa la capitale ...Invece, per quanto riguarda l', il numero di carri armati è stimato in aumento sia per l'... La guerra - secondo il presidente deltank John Chipman , che ha presentato oggi il Bilancio ...

La guerra in Ucraina giunge al 358esimo giorno. Zelensky apparirà in diretta video al Festival del Cinema di Berlino. Secondo l'International Institute of Strategic Studies, in nove mesi di conflitto ...