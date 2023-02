Ucraina | Tajani incontra Wang | “Cina ci deve aiutare a raggiungere la pace”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Lagiocare un ruolo fondamentale per spingere verso la. Sono certo che Pechino sia pronta a impegnarsi in tal senso”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antoniondo oggi alla Farnesina il Consigliere di Stato e Direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese,Yi. Al centro del colloquio, si legge in una nota della Farnesina, i principali dossier bilaterali e la guerra in. A pochi giorni dalla ricorrenza dell’aggressione russa ai danni dell’ha ribadito la necessità di esercitare pressioni sulla Russia per favorire le condizioni di una “...

... ha detto il ministro degli Esteri Antonio. Oltre al filo Cina, si è mosso anche un filo ... 'A un anno dalla brutale invasione dell'da parte della Russia, i leader discuteranno dei ......dell'Ufficio centrale per gli Affari esteri cinese Wang Yi in un incontro con il ministro degli Esteri. E domani vedrà Mattarella. L'Italia, si apprende, sottolinea come la guerra in...

Ucraina: Tajani, sì ad un tribunale sui crimini di guerra Agenzia ANSA

Ucraina: Tajani, attacchi russi sui civili inaccettabili Agenzia ANSA

Ucraina, Tajani: "Missile su Zaporizhzhia sarebbe peggio di Chernobyl" Adnkronos

No alla cessione di territori ucraini ai russi in un eventuale accordo di pace e resta la linea che con Vladimir Putin non si tratta. Volodymyr ...22.30 Italia: Cina aiuti per pace in Ucraina L'Italia invita con forza la Cina ad assumere la responsabilità di una azio- ne incessante a favore della pace in Ucraina. Questo il fulcro del messaggio ...