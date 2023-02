(Di giovedì 16 febbraio 2023) Allarme antiaereo nella notte su diverse regioni ucraine, con struttureda bombardamenti russi nell’oblast di. Alcune unità della Wagner hanno subito perdite dell’80% nell’assedio a Bakhmut, assicura Kiev. La Nato incrementerà la produzione di munizioni per sostenere l’impegno bellico dell’, assicura Stoltenberg. Von der Leyen annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca per 11 miliardi

Nel frattempo non si fermano irussi in. Le sirene aeree hanno suonato nelle città di tutto il Paese, la Russia ha lanciato 32 missili da crociera aerei e marittimi sull'. La ...... Maria Ponomarenko, 45 anni, è stata condannata a 6 anni di carcere per un post sulal teatro ... Mancano 8 giorni al tragico anniversario dell'invasione russa dell'e la Russia non smette di ...

Ucraina, raid russo intorno a Leopoli. Colpite infrastrutture critiche Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme aereo nella notte, colpita Leopoli. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina, la diretta. La Cina pronta a promuovere una ... L'HuffPost

Nuovi raid russi sull'Ucraina RSI.ch Informazione

Ucraina, ultime notizie. Kiev: nuovo raid a Kramatorsk, colpito ... Il Sole 24 ORE

KIEV - Un raid russo questa mattina presto ha colpito un'infrastruttura critica nella regione di Lviv, nell'Ucraina occidentale, ha detto a Telegram il governatore Maksym Kozytskyi, aggiungendo che no ...La Nato incrementerà la produzione di munizioni per sostenere l'impegno bellico dell'Ucraina. Lo ha affermato Stoltenberg, che oggi sarà in visita in Turchia. Secondo il Financial Times, "i russi stan ...