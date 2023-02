Ucraina | possiamo fare molto anche senza idee chiare Ad esempio comprare i power bank solari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Zelensky o non Zelensky, forse non è questo il problema. Prima di tutto ci sono le persone, i cittadini, le vittime, milioni di ucraini in pesanti difficoltà, decine di migliaia di ragazzi russi che rischiano la vita.qualcosa che non sia soltanto partecipare a una manifestazione ogni tanto o rispondere a un sondaggio d’opinione sull’invio di armi.qualcosase non abbiamo lee compatte sull’aiuto militare. Tra parentesi, credo che l’uscita di Silvio Berlusconi contro Zelensky non derivi tanto da incontinenza senile, ma dalla consapevolezza che molti italiani non si riconoscano nell’appoggio incondizionato al nazionalismo ucraino. E’ una differenza tra l’opinione pubblica italiana e quella della maggior parte degli ...