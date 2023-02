Ucraina | Parlamento Ue “Aiuti militari per tutto il tempo necessario”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlEuropeo ha approvato con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astensioni una risoluzione sulla guerra di invasione della Russia contro l’. Nel testo, gli eurodeputati ribadiscono “la più ferma condanna della guerra di aggressione illegale di Mosca” e la loro “continua solidarietà con il popolo e la leadership dell’”.I deputati sostengono la fornitura diall’“peril” e chiedono di prendere seriamente in considerazione la possibilità di fornire “aerei da combattimento, elicotteri e adeguati sistemi missilistici occidentali e un sostanziale aumento delle consegne di munizioni a Kiev”. “L’deve essere in ...

16 feb 13:00 Mosca: satelliti Usa e alleati sono "bersagli legittimi" Per il conflitto ingli Usa e i loro alleati europei impiegano anche satelliti non militari, che pertanto possono ...... sottolineano che, "una volta terminata la guerra, la Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell'". IlUe ...

La guerra in Ucraina giunge al 358esimo giorno. Via libera del Parlamento europeo alla risoluzione in cui si chiede la fornitura a Kiev di "aiuti militari per tutto il tempo necessario". Nel testo si ...Il Paese che confina con l’Ucraina vive da un anno tensioni interne crescenti ... un pugno di sostenitori dell’opposizione filorussa ha protestato davanti al Parlamento. La squadra di Dorin Recean ...