Ucraina | Parlamento Ue “Aiuti militari per tutto il tempo necessario”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlEuropeo ha approvato con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astensioni una risoluzione sulla guerra di invasione della Russia contro l'. Nel testo, gli eurodeputati ribadiscono “la più ferma condanna della guerra di aggressione illegale di Mosca” e la loro “continua solidarietà con il popolo e la leadership dell'”.I deputati sostengono la fornitura diall'“peril” e chiedono di prendere seriamente in considerazione la possibilità di fornire “aerei da combattimento, elicotteri e adeguati sistemi missilistici occidentali e un sostanziale aumento delle consegne di munizioni a Kiev”. “L'deve essere in ...

Ileuropeo ha chiesto in una risoluzione - approvata con 444 voti a favore, 26 contrari e 37 astenuti - di fornire all'tutto il sostegno militare necessario. Nel testo si invita la ...Guerra d'" voto delUe . Con 444 voti a favore, 26 contrari e 37 astensioni, ileuropeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione Ue a consegnare all'...

Ucraina, Parlamento europeo: sì a invio jet militari a Kiev Adnkronos

Ucraina: via libera del Parlamento europeo, 'aiuti a Kiev finché serve, anche invio jet' Agenzia ANSA

Ucraina ultime notizie. Parlamento Ue chiede invio aiuti militari, anche aerei. Tajani: attacchi ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, Parlamento Europeo chiede invio jet a Kiev - LaPresse LAPRESSE

Il Parlamento europeo spinge per aiutare di più l'Ucraina Notizie - MSN Italia

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astensioni una risoluzione ...Ok del Parlamento europeo alla risoluzione, presentata ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, in cui si chiede di fornire a Kiev “aiuti militari per tutto il tempo necessario”. Nel testo si i ...