Ucraina | Parlamento europeo | sì a invio jet militari a Kiev

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – In una risoluzione approvata oggi a maggioranza a Strasburgo, ilchiede di prendere “in seria considerazione” l’all’di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e di più munizioni all’. La risoluzione è stata approvata con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astenuti. Gli eurodeputati chiedono di fornire aiuti all’“per tutto il tempo necessario”. Tra gli astenuti figurano anche gli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle, tra cui la capodelegazione Tiziana Beghin e l’ex vicepresidente dell’Aula Fabio Massimo Castaldo, che si sono espressi in coerenza con la linea del Movimento sull’di armi all’. Astenuto anche il Verde Piernicola Pedicini, ex Movimento ...

