Ucraina | la pilota italiana Giulia Schiff si è sposata con un soldato al fronte

Giulia Schiff si è sposata in, ha smesso di combattere e adesso ha fondato un'associazione umanitaria con suo marito, in passato commilitone. La ex24enne veneziana, che in Italia ...La 24enne italiana di Mira (Venezia), exdell'Aeronautica militare, che aveva combattuto al fianco delle truppe di Kiev per riconquistare i territori ...

Ex pilota italiana arruolata in Ucraina si sposa, 'nuova vita' Agenzia ANSA

Ex pilota italiana arruolata in Ucraina si sposa, 'nuova vita' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Giulia Schiff sposa in Ucraina. L'ex pilota: "Ora aiuto i soldati al fronte" QUOTIDIANO NAZIONALE

Giulia Schiff si è sposata in Ucraina, la foreign fighter veneziana ha smesso di combattere: ecco chi è il mar ilgazzettino.it

L’ex pilota italiana si sposa in Ucraina QUOTIDIANO NAZIONALE

Giulia Schiff si è sposata in Ucraina, ha smesso di combattere e adesso ha fondato un’associazione umanitaria con suo marito, in passato commilitone. La ex pilota 24enne veneziana, che in Italia qualc ...Giulia Schiff, la 24enne ex pilota dell’esercito che si era arruolata con le truppe di Kiev, si è sposata in Ucraina con un ex soldato. Ma non solo. La donna ha anche fondato un’organizzazione di bene ...