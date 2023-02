Ucraina | la nuova vita di 100 giovani circensi a Budapest

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In Ungheria per cercare un futuro che non sia sotto le bombe. E' quello che hanno fatto più di 100 artisti ucraini di età compresa tra i 5 e i 20 anni. Questi hanno trovato casa nel Capital Circus didopo essere fuggiti da Kharkiv e Kiev, in preda ai bombardamenti russi, nel marzo 2022. "Quando sono impegnati ad allenarsi non hanno tempo di pensare alle cose brutte. Questo li distrae", ha detto Svetlana Momot, la loro istruttrice.

Ex pilota dell'aeronautica militare, Schiff si era arruolata all'inizio della guerra come combattente volontaria nelle "Forze Speciali della Legione Internazionale in", di cui è stata l'unica ...Il conflitto in, continua l'attore, "non sarebbe mai dovuta scoppiare, non è la guerra che ... "Ant - Man" mi offre la possibilità di farmi conoscere da unagenerazione di adolescenti".

Ex pilota italiana arruolata in Ucraina si sposa, 'nuova vita' Agenzia ANSA

Ucraina, Mosca prepara una nuova imponente offensiva TGCOM

Giulia Schiff si sposa in Ucraina, nuova vita per la foreign fighter italiana Adnkronos

Cresce l'allarme per una nuova offensiva di Mosca. Lavrov: l'Occidente verso un punto di non ritorno - L'Ucraina dice di aver abbattuto "palloni russi" sopra Kiev - L'Ucraina dice di aver abbattuto "palloni russi" sopra Kiev RaiNews

Ex pilota italiana arruolata in Ucraina si sposa, 'nuova vita' - Ultima Ora Agenzia ANSA

La repressione delle proteste del 2019, l’impennata dei prezzi del gas e i corteggiamenti europei nutrono le ambizioni geopolitiche di Algeri. Ma la crisi col Marocco, la dipendenza alimentare dall’es ...Daniel e Aleksei sono due bambini ucraini con disabilità accolti in Italia con tutti i loro bisogni e le loro vulnerabilità. Daniel è rientrato in Ucraina, ospite della Casa della Misericordia. Aleske ...