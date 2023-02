Ucraina | Israele aiuterà Kiev a sviluppare un sistema di allerta missilistica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Eli Cohen, oggi in visita a, ha annunciato chedarà fino a 200 milioni di dollari in garanzie di prestito all’da destinare a progetti sanitari e di infrastrutture civili eil Paese a “unrapido di)”. Il ministro degli Esteri Cohen ha ribadito cheè a favore della sovranità e dell’integrità territoriale dell’, come affermato in passato, è fermamente solidale con il popolo ucraino e rimane impegnato a favore della sovranità e l’integrità territoriale dell’”, ha sottolineato Cohen dopo un incontro di un’ora con l’omologo ucraino Dmitro ...