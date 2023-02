Ucraina | il capo dei mercenari di Wagner critica Mosca | Mostruosa burocrazia militare | rallenta le operazioni

...si unirà all'offensiva solo se attaccata La Bielorussia si unirà all'offensiva russa in'solo' se sarà attaccata: lo ha debbo il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. 16 feb 09:21......russa innon mostra dubbi: 'Il 2023 sarà l'anno in cui Putin verrà costretto a scegliere tra la sconfitta totale, o il negoziato'. Per arrivare a questo successo, però, secondo l'exdel ...

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 358 - Kiev: nella notte 15mo attacco russo su larga scala - Kiev: nella notte 15mo attacco russo su larga scala RaiNews

Guerra Ucraina Russia, news. Allarme aereo nella notte, colpita Leopoli. LIVE Sky Tg24

Ucraina: nella notte bombardamenti russi su larga scala In Terris

Vertice Nato a Bruxelles, sul tavolo i tank a Kiev RaiNews

Le diverse guerre occidentali che si combattono in Ucraina. E il ... Remocontro

Le discussioni si concentreranno sulla «svolta epocale» associata alla guerra e sulle sfide attuali per la politica estera e di sicurezza.Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, molte donne russe vanno a partorire in Argentina per far ottenere la cittadinanza ai figli ...