Ucraina | Bisceglia ex Occar | “Preoccupa possibile escalation conflitto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – “E’ recente la richiesta avanzata dal presidente ucraino Volodomyr Zelenskyy di inviare jet da combattimento. Non mi risulta sia stata raggiunta una decisione unanime in Europa”. Lo afferma all’Adnkronos l’ammiraglio Matteo, fino allo scorso gennaio direttore dell’, l’Organismo europeo di cooperazione in materia di armamenti, dicendosito “per unadel”. “Secondo le ultime dichiarazioni, la posizione del Regno Unito, ad esempio, non risulta ben definita, ancorché ci sia l’intenzione di fornire addestramento ai piloti ucraini sui velivoli già in loro possesso – sottolinea – Sulla stessa direttrice sembra muovere per il momento la Germania, il cui cancelliere in una recente dichiarazione in merito all’accordo di ...