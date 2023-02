Ucraina | allarmi antiaerei nella notte in tutto il Paese Palloni spia su Kiev

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) –hanno suonatoin tutte le regioni dell’? dopo che la Russia ha lanciato un attacco missilistico su vasta scala contro il. Il governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak, riporta il Kyiv Independent, ha riferito che una donna di 79 anni è stata uccisa durante l’attacco sulla città di Pavlohrad, a 75 chilometri a est della capitale regionale Dnipro. Altri due civili – un uomo di 79 anni e una donna di 37 anni – sono rimasti feriti nell’attacco, ha spiegato ancora il governatore su Telegram, aggiungendo che una fabbrica ha preso fuoco mentre sette abitazioni sono state distrutte. I suoni delle esplosioni sono stati uditi in diverse parti del, tra cui gli oblast di, Lviv, ...

Durante la notte sono suonate sirene antiaerei in tutte le regioni ucraine, le esplosioni sono state udite in diverse parti dell'Ucraina, tra cui gli oblast di Kiev, Leopoli e Poltava.

La presenza dei palloni ha fatto crescere l'allarme per un possibile attacco missilistico sulla ... Bakhmut si trova nell'oblast orientale ucraino in Donetsk, secondo Hanna Malyar, viceministro della ... Durante la notte sono suonati allarmi antiaerei in tutte le regioni ucraine ... a poco più di una settimana dall'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, le Nazioni Unite hanno preparato una ...