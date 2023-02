Ucciso a 19 anni perché difese la madre | ergastolo al pakistano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Oggi la lettura della sentenza:e 4 mesi in isolamento diurno per ilMasih Shaid. Nel 2021 aggredì l'ex compagna e uccise il figlio di lei, intervenuto per proteggerla

... come il papà e i quattro fratellini, tutti vittime del devastante terremoto che ha40mila ... Una donna di 74è stata estratta viva dalle macerie a 227 ore dal sisma. Cemile Kekec, questo il ...L'imputato, un pakistano di 31, era stato accusato dell'omicidio premeditato di Mirko Farci , 19. Il giovaneera figlio dell'ex compagna di Shahid, Paola Piras , 50. La vittima ...

Mirko, ucciso a 19 anni per aver difeso la mamma: ergastolo e isolamento diurno per l'ex della donna Fanpage.it

Cisgiordania:ucciso palestinese 17 anni in scontri Israele - Ultima Ora Agenzia ANSA

Incursione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, ucciso un palestinese di 14 anni Il Fatto Quotidiano

Ucciso dalla mamma a 2 anni, il papà in aula: Mi mandò una foto di Alex dopo l'omicidio Fanpage.it

Palestinese di 14 anni ucciso durante scontri con Israele - Mondo Agenzia ANSA

Oggi la lettura della sentenza: ergastolo e 4 mesi in isolamento diurno per il pakistano Masih Shaid. Nel 2021 aggredì l'ex compagna e uccise il figlio di lei, intervenuto per proteggerla ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...