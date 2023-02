Uccise un 19enne e massacrò di coltellate la madre | ergastolo per il pachistano Masih Shahid

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb —per: il 31enneè stato infatti giudicato colpevole dalla Corte d’assise di Cagliari del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, e dell’omicidio del figlio di lei, Mirko Farci (19 anni), che era intervenuto per difenderla dalla furia omicida dell’immigrato. Il sanguinoso crimine, avuto luogo a Cagliari, risale al 21 maggio del 2021. La sentenza Presenti in aula alla lettura della sentenza, emessa dopo due ore di camera di consiglio, l’imputato, reo confesso, e la donna, per la quale la Corte stabilisce una provvisionale di 150mila euro. A ciascuno dei due fratelli di Mirko vengono riconosciuti 80mila euro, 50mila per la nonna paterna del ragazzo e 30mila euro ciascuno per la zia materna, Stefania Piras, e per lo zio paterno Roberto Farci. Alla lettura della ...