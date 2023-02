Uccise il papà della ex | ‘Luca’ El Makkaoui a processo | “Sono distrutto dal senso di colpa”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bergamo. Prenderà il via lunedì 27 marzo, in Corte d’Assise, ila carico di Hamedi Elper gli amici, il 24enne di origini marocchine reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Anselmo Campa, lo scorso 19 aprile a Grumello del Monte. Mercoledì mattina, 15 febbraio, Elè comparso davanti al giudice Alessia Solombrino in udienza preliminare: cominciata poco prima delle 10, è terminata una quarantina di minuti più tardi. I difensori hanno chiesto l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi invocata dal pm Maria Esposito, e di ottenere il rito abbreviato, ma entrambe le istanzestate respinte. Il giovane si trova in carcere a San Vittore. “È nel pieno di una forte crisi personale – dice l’avvocato Robert Ranieli, che lo assiste insieme al collega Giorgio Conti -. ...