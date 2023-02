Tutti i guai del Terzo polo tra “isso” Calenda | “essa” Carfagna e “o’ malamente” Renzi

(Di giovedì 16 febbraio 2023)e ‘o. Eh sì, tira aria di sceneggiata tra le mura del. Il doppio ko subito in Lombardia e nel Lazio ha riportato i suoi dioscuri – Carloe Matteo– coi piedi per terra. Operazione tutt’alto che indolore se solo si pensa al bilancio preventivo della vigilia. Invece, per dirla con Gino Bartali, «l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare». Proprio così. E qui entrano in scena),(Mara) e o’). A ragionare sul da farsi per risollevare ildalle secche dell’irrilevanza su cui si è arenato dopo il voto lazial-lombardo, pare infatti che i maschi ...

Non è che qui siccome Giove da maggio entra nel segno,i vostri desideri saranno esauditi. ... Quando un Capricorno si isola, sonoperché pure avendo buone idee, pure avendo una grande forza ...E un po'hanno espresso la loro opinione. Tra questi anche il giornalista di Dagospia.it e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela ha detto la sua, asserendo senza indugio alcuno quanto segue: ' ...

Il tribunale lo assolve, la destra attacca, ma per Berlusconi i guai non sono finiti Domani

Tutti i guai del Terzo polo tra "isso" (Calenda), "essa" (Carfagna) e "o ... Secolo d'Italia

Tutti i guai del Manchester City e quelle somiglianze col caso Juventus Il Foglio

Guai per Blanco, arriva la denuncia per aver distrutto le rose a ... Trend-online.com

Con la Lamborghini ne tampona un'altra: che guai per un parcheggiatore VIDEO Auto.it

Arrivano brutte notizie per il Napoli. Non ci voleva questa per Luciano Spalletti, il comunicato ufficiale proprio in questi minuti.Catalani nei guai per una serie di pagamenti all'ex vice presidente degli arbitri della Liga. In Inghilterra sotto inchiesta il Manchester City e in Italia i guai della Juventus: tutti gli scandali ch ...