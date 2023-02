Tumore | ' dieta verde' dimezza rischio recidive cancro prostata | studio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - La guerra aldellasi combatte anche a tavola. "Un paziente che segue unaricca di vegetali presenta uninferiore del 52% di progressione dele unminore del 53% di recidiva della neoplasia". E' quanto emerge da unostatunitense condotto su oltre 2mila persone, che viene presentato all'American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium (Asco Gu). All'evento che si apre oggi a San Francisco, il più importante meeting internazionale sulle neoplasie genito-urinarie, partecipa anche la Società italiana di uro-oncologia (Siuro). "Lodei colleghi d'Oltreoceano apre nuove possibili prospettive sulle raccomandazioni dietetiche dei malati - afferma ...

... abitudini inappropriate, come unaricca di alimenti trasformati, fumo e consumo di alcol e ...scelte di vita sane è quindi fondamentale per ridurre il rischio individuale di sviluppare un...Diversi studi hanno già evidenziato il ruolo, nell'insorgenza delprostatico, di unaparticolarmente ricca di grassi saturi e di un eccessivo c

Addirittura si dimezza il rischio di progressione e di recidiva, secondo uno studio statunitense. Il meeting al via a San Francisco ...Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - I tumori gastrointestinali (Ngi) sono la principale causa di morte per cancro in Europa e una fra le più ...