Trovato il corpo senza vita dell' italiano disperso in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ormai non c'erano più speranze e alla fine la notizia è arrivata: "Purtroppo è stato riildi Angelo Zen", ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su su Twitter. L'imprenditore veneto morto nel terremoto che ha devastato lameridionale e la Siria aveva 60 anni. "Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata inad avviare le procedure di rientroa salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari", scrive Tajani. A trovare ila Kahramanmaras sono stati vigili del fuoco e guardia di finanza che da tre giorni stavano effettuando ricerche ...