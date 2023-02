Troppi tagli di personale | la lotta alla disinformazione dei social media sta perdendo colpi

Leggi su agi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - Se YouTube, come molte altre piattaforme di, ha impiegato anni per contrastare laonline dopo le elezioni del 2016, assumendo esperti di politica e moderatori di contenuti, investendo in tecnologia per limitare la portata di false narrazioni, “ora ha smesso di farlo”, scrive il New York Times. E sembra che sia un fenomeno diffuso tra i grandi player. Hanno abbassata la guardia. Tant'è che il mese scorso, stando al resoconto del giornale, Google “ha ridotto silenziosamente il suo piccolo team di esperti di policy incaricati di gestire la”. Motivo? “I”. Che per Alphabet, la società capogruppo di Google, hanno raggiunto quota 12 mila. Al punto tale, secondo indiscrezioni in possesso del quotidiano, da lasciare “solo una persona responsabile della ...