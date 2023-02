Oltre 100 militari del GICO - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria - die dello Scico della Guardia di Finanza hanno smantellato un'organizzazione dedita alinternazionale di droga arrestando 18 persone di nazionalità nigeriana in 5 regioni (Fvg, Piemonte,...Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale dinei ... Sono tutti indagati nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria per il contrasto del...

Trieste, traffico internazionale di droga: 18 arresti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Traffico internazionale di droga, maxi-operazione della Guardia di Finanza di Trieste: 18 arresti Il Piccolo

Maxi operazione antidroga, stroncato traffico dall'Africa al nordest, 48 arresti TriestePrima

Corteo in centro città nel pomeriggio, possibili disagi al... Trieste News

Trieste Airport in crescita sul traffico internazionale Teleborsa

(ANSA) - TRIESTE, 16 FEB - Oltre 100 militari del GICO - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - di Trieste e dello Scico della Guardia di Finanza hanno smantellato un'organizzazione dedita al ...Operazione antidroga della Guardia di Finanza in 5 regioni. Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale ...