Treviso | 13enne ucraino abbandonato per mesi in casa tra rifiuti ed escrementi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un ragazzino di 13 anni trovato solo tra sporcizia edin un’abitazione di. È la storia che racconta il Corriere e riguarda un minore che ha trascorso la scorsa estate così, solo e immerso nella sporcizia lasciata dai suoi animali, fino a quando il 5 settembre i carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti presso l’abitazione. Quando l’hanno trovato aveva un cellulare con lui, due gatti, un cane e alcuni conigli. La mamma, una cittadina ucraina, è stata denunciata per abbandono di minore. Il, presentatosi regolarmente a scuola all’inizio dell’anno scolastico, è stato affidato ai servizi sociali del comune. Per lui potrebbe ora spalancarsi la strada dell’affido e, a seconda degli esiti dell’inchiesta e delle decisioni del Tribunale dei minori, potrebbe anche arrivare il decreto di adottabilità. I ...

Per il resto, come ricorda La Tribuna di, la vita delera quella di un 'recluso in casa': nessun contatto con l'esterno, nessun amico o familiare con cui fare una chiacchierata, ...... completamente abbandonato a sé stesso, in una casa in provincia di. A portargli da ... Ma ilnon ha proferito parola, rispettando l'ordine di silenzio impostogli dalla madre. Il...

