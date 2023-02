Tram a Bologna | iniziano i lavori alla linea rossa | il progetto

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il sindaco diMatteo Lepore ha illustratoe data di iniziodella nuovadeicittadini. La tratta unirà Borgo PanigaleFiera Michelino e permetterà di attraversare la città in circa 40 minuti totali. I cantieri partiranno ad aprile dal Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale e da quello del capoFiera Michelino (due cantieri che non interferiranno con la viabilità) e nei mesi successivi anche nel primo tratto inin via Saffi, zona Ospedale Maggiore. Il percorso dellaè suddiviso in 7 macrocantieri: Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale; Borgo Panigale-Porta San Felice; Centro storico (Porta San Felice, via Riva Reno, via ...