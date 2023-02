Traffico Roma del 16-02-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta in rallentata tra Pontina e Tuscolana rallentamenti perintenso Anche gli interna Come di consueto tra Cassia bis Prenestina sul tratto Urbano della A24 in aumento gli spostamenti in uscita daa casa e l’ho messo sulla tangenziale est in direzione stadio mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni sulla statale Pontina pere lavori non si escludono ulteriori disagi per chi viaggia tra l’euro e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia acittà più precisamente al parco Marconi dalle 11:45 ha preso il via la sfilata di carnevale dall’aria verde vicino Lungotevere Pietra ...