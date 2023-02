Traffico Roma del 16-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Luceverdebuon pomeriggio a trovarti all’ascolto in via Prenestina attenzione un incidente nei pressi di largo Preneste in direzione della tangenziale rallentamenti per incidente anche in via Gregorio VII tra piazza di Villa Carpegna e via Leone XIII e sul Viale Dei Parioli all’altezza di via Secchi in questo caso disagi in entrambe le direzioni rallentamenti in via Prenestina per i lavori tra via del Fosso dell’Osa e via di Rocca Cencia ricordiamo che è chiusa a causa di un muro pericolante via di Porta San Sebastiano all’altezza di Piazzale Numa Pompilio in direzione di via Aurelia Antica sulla Nomentana proseguono i lavori di potatura tra corso Trieste e viale XXI Aprile chiusura del tratto in entrambi i sensi di marcia e deviazione per 5 linee bus in programma per domani venerdì 17 uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale l’agitazione riguarderà ...