Traffico Roma del 16-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto ancora file sulla carreggiata interna del raccordo tra Bufalotta e Tiburtina e tra la diramazionesud e l’abbia in questo tratto anche un incidenterallentato anche su tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni sul tratto Urbano della A24 film in uscita dalla capitale tra Viale Togliatti e il raccordo sulla Nomentana incidente rallentamenti all’incrocio con via Arturo Graf rimaniamo sulla Nomentana in corso le potature e fino alle 18 chiuso il tratto tra viale XXI Aprile corso Trieste modificati i percorsi di 5 linee bus la polizia locale Ci segnala incidenti erallentato in piazzale Flaminio altezza di via Giambattista Vico e sulla Appia Pignatelli incrocio con via di San Tarcisio perdita d’acqua nel Sotto via ...