Traffico Roma del 16-02-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 16 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione carreggiata interna del raccordo confine tra Casilina e Ardeatina in esterna code a tratti tra Ottavia via della Pisana e tra Bufalotta e Tiburtina auto in coda sulla tangenziale verso l’olimpico tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi e in direzione tangenziale ancora incolonnamenti lungo il tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervarafortemente rallentato sulle ha perso il centro la polizia locale Ci segnala incidenti sulla Colombo nei pressi di via Accademia degli Agiati sulla Tiburtina altezza di via di Castel Madama con rallentamenti in uscita dalla capitale e poi sulla Giustiniana all’altezza della Cassia bis per chi si sposta in treno risolto un guasto alla linea sulla alta velocitàFirenze rimangono ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità ...