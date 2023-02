Tra Edoardo e Antonella non è amore | piovono insulti e insinuazioni sulla coppia

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Continuano a tenere banco i litigi died. I due da quando sono entrati nella Casa del GF Vip e da quando si sono messi assieme non fanno altro che litigare Litigi anche pesanti che spesso hanno indignato il web, per le parole usate ma anche per gli atteggiamenti spesso troppo fuori luogo L'articolo proviene da KontroKultura.