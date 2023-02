Giornata di passionenel trasporto pubblico locale con uno sciopero nazionale di 24 ore. A proclamarlo l'Unione Sindacale di Base, Lavoro Privato, alla quale seguirà un presidio davanti al Ministero dei Trasporti ...Il settore del trasporto pubblico entrerà di nuovo in sciopero, 17 febbraio , in tutta Italia, contro le condizioni di lavoro penalizzanti e per chiedere l'... Cotral, Astral e Roma. Si ...

Tpl: domani stop bus, metro e treni per sciopero di 24 ore Agenzia ANSA

Sciopero mezzi Roma: domani a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni RomaToday

Sciopero mezzi, stop a bus, tram e metro il 17 febbraio: orari e fasce di garanzia Sky Tg24

Domani sciopero del trasporto pubblico. E' il primo dell'anno RaiNews

Lutto TPL Linea per la morte di un dipendente: sciopero di 24 ore ... TPL Linea

Giornata di passione domani nel trasporto pubblico locale con uno sciopero nazionale di 24 ore. A proclamarlo l'Unione Sindacale di Base, Lavoro Privato, alla quale seguirà un presidio davanti al Mini ...A rendere ‘nera’ la giornata di domani, non tanto la coincidenza ‘scaramantica ... nella Capitale lo sciopero coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Oltre a Usb Lavoro Privato, mentre Fast ...