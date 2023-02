Tottenham | ' Qualche giorno di riposo in Italia per Conte'

Antonio Conte resterà in Italia pergiorno., dopo avere guidato martedì sera il 'suo'a San Siro contro il Milan nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. L'annuncio arriva dal club 'Spurs', con un ...... Antonio Conte si prendegiorno di riposo. Ilcomunica che il tecnico salentino, dopo un controllo di routine effettuato ieri in Italia a seguito dell'operazione per una ...

Antonio Conte, rimasto in Italia dopo la sfida persa contro il Milan di martedì, rimarrà in patria ancora qualche giorno a casa della propria famiglia, in seguito a un controllo effettuato dopo… Leggi ...Fino al suo ritorno sarà sostituito dal vice Stellini LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo essere andato in panchina sia contro il Leicester ...