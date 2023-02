Tottenham | Conte si ferma di nuovo | «Ho sottovalutato l’intervento | il fisico ne ha risentito»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Antoniosididopoalla cistifellea. Il tecnico dellascia temporaneamente la panchina delnelle mani di Cristian Stellini. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram: «Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mione haed ora sono costretto armi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccio male, ma ora è necessario».è stato operato a inizio mese. ...

SOCIAL CALCIO - Antonio, dopo il match di Champions contro il Milan è stato costretto a lasciare l'Inghilterra Antonio, allenatore del, dopo il match di Champions contro il Milan è stato costretto a lasciare l'Inghilterra a causa del suo recente intervento. Il tecnico, come da lui stesso comunicato ...... con un vantaggio di due punti suldi. Motivo per cui, sognare colpi importanti come quello del numero 21 della Roma non appare così impossibile, anzi: secondo quanto appreso, lo ...

La ripresa è stata troppo rapida dopo l'operazione subita alla cistifellea un paio di settimane fa. A questo punto Antonio Conte è costretto a fermarsi nuovamente per guarire. Conte si ferma ancora: la decisione del Tottenham dopo la partita di Champions League col Milan. Il comunicato degli Spurs Conte si ferma ancora dopo l'intervento per l'asportazione della cistifellea