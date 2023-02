(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tra il 14 e il 16 febbraio, il ministero della salute ha pubblicato tutta una serie di richiami segnalando la presenza die sostanzein alcunivenduti in diversi supermercati italiani. Si tratta, nello specifico, di cibi segnalati per rischio chimico per possibile presenza di aflain alcuni casi e presenza di noce betel in altri. Possibile presenza di aflanel: quali i rischi e isegnalati Il primi richiami pubblicati dal ministero della salute riguardano delle mandorle sgusciate di diversi marchi, vendute in confezione in diversi supermercati italiani. Nello specifico, i lotti segnalati per possibile presenza di aflasono: mandorle sgusciate del brand Dattilo, commercializzate da ...

Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e, l'esposizione del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Le aflatossine ...Tra il 14 e il 16 febbraio, il ministero della salute ha pubblicato tutta una serie di richiami segnalando la presenza die sostanzein alcuni prodotti venduti in diversi supermercati italiani . Si tratta, nello specifico, di cibi segnalati per rischio chimico per possibile presenza di aflatossine in ...

Tossine cancerogene nel cibo: ecco i prodotti ritirati QuiFinanza

Tossine cancerogene nel cibo: ecco i prodotti ritirati Notiziario Finanziario

Non comprare questa marca di mandorle perchè ha tossine dentro: ecco di che marca parliamo Cefalunews.net

Vasto incendio nell'ex Feddindustria di Aprilia: «C'è forte rischio tossine per la presenza di amianto» Corriere Roma

Sensori del futuro: Riveleranno agenti patogeni e tossine nell'ambiente Everyeye Tech

Richiamo per le mandorle sgusciate, contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio 'I&D Srl' con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Napoli, ndr.). Lo riporta ...Tra il 14 e il 16 febbraio, il ministero della salute ha pubblicato tutta una serie di richiami segnalando la presenza di tossine e sostanze cancerogene in alcuni prodotti venduti in diversi ...