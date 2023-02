Tortillas veloci con Impasto liquido | le prepari in 3 minuti

Leggi su donnaup

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con questo, saporitissimo e profumato, preparare lesarà un gioco da ragazza, anzi da Donna Up. Avete presente quelle meravigliose focacce spagnole, arrotolabili, perfette tali e quali da intingere in salsine varie, meravigliose se farcite con ogni possibile ispirazione del momento? Tra i vicoli di Barcellona, Madrid, Siviglia, Granada, attirano i passanti come street food spagnolo per eccellenza. All’ora dell’aperitivo arriva sui tavoli accompagnata dalle specialità locali. Provate a immaginarlo soltanto e vi sentirete trasportate in una terra dai mille colori, ed è subito estate! O quasi, insomma, perché qui fa ancora freddo, ma… mettetevi ai fornelli e preparate queste chicche per una cena in famiglia o un appuntamento con gli amici. Un calice di vino, di quello giusto, e vi sentirete in vacanza, turiste ...