(Di giovedì 16 febbraio 2023) Urbano, presidente del, ha parlato delsquadra granata. Le dichiarazioni Urbano, presidente del, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Fare unadesso non ha molto senso perché abbiamo davanti ancora tante partite. Per ilperòbene. Abbiamo fatto un buon percorso. Dobbiamo continuare, ma la squadra è molto motivata e compatta e il mister li allena bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le proteste sono arrivate sopratutto a seguito del blocco del treno del mare che proveniente daavrebbe dovuto proseguire la sua corsa fino a Ventimiglia. Ma una volta […]...Commenta per primo A margine della presentazione della tappa conclusiva del Giro d'Italia, il presidente del, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la squadra granata: 'Fare un bilancio adesso non ha molto senso, abbiamo davanti ancora tante partite. Per il momento bene, ...

Torino, Cairo: "Squadra motivata e bel percorso fin qui. Juric allena bene i ragazzi" TUTTO mercato WEB

Torino, Cairo: "Juric allena bene, posso dire una cosa" Fantacalcio ®

Torino, Cairo sul futuro di Juric: "Con Ivan motivati e compatti" Tuttosport

Torino, Cairo valuta Schuurs come Bremer | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Torino, Cairo: «Un bilancio della stagione Per il momento direi bene…» Calcio News 24

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...TORINO - Lo fa in privato, Urbano Cairo, ma non perde l’occasione di ribadire il concetto in pubblico: se dipendesse da lui, il rinnovo del contratto di Ivan Juric sarebbe già stato firmato. Si era sb ...