Tiziana Cantone | la dinamica del suicidio non convince | il gip non archivia il caso video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Altre indagini sulla vicenda di, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione della madre, a Casalnuovo (Napoli), e la cui morte era collegata alla diffusione in rete a sua insaputa deipersonali che la ritraevano. Il gip del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola ha accolto l’opposizione alla richiesta dizione, seguendo il ragionamento difensivo degli avvocati Luca Condrò, Stefano Marcialis ed Emiliano Iasevoli, che avevano posto l’attenzione su alcune anomalie emerse al termine delle indagini. Partendo appunto dalla posizione di, in ginocchio e con le gambe incrociate, che, secondo la difesa, non e’ tipica di un suicida, e il fatto che il presunto cappio con il foulard era legato a una ...