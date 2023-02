Till - Il coraggio di una madre | la recensione | cinema classico per una storia vera dai riverberi attuali

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladi- Ildi una: Chinonye Chukwu mette in scena ladi Emmett, ucciso nel 1955 in Mississippi, e di suaMamie, impegnata per l'African-American Civil Rights Movement.nell'ideazione, e ovviamente politico. Un film di sensazioni, di acuta dolcezza, di ottimi interpreti e di spassionata necessità. Ancora di più, un'altra tappa - nevralgica e non banale - del percorso che ilamericano sta facendo in funzione di un'apertura, il più possibile egualitaria, in cui sono protagonisti gli afroamericani. Ma- Ildi una, diretto da Chinonye Chukwu, al suo secondo ...