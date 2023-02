Tiktoker fidanzato con una bambola di pezza annuncia | “È incinta | aspettiamo il terzo figlio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con questo video di Tiktok girato insieme alla compagna Natalia hato ai suoi oltre 70mila follower di aspettare il loro. Tutto normale se non fosse che la donna non è una persona in carne ed ossa ma piuttosto unadia grandezza umana. Proprio così. L’assurda storia, l’ennesima proveniente dal vasto mondo dei social network, arriva dalla Colombia: nei mesi scorsi, il titktoker aveva ufficializzato il fidanzamento con la “sua” Natalia, quindi ora l’annuncio della fittizia gravidanza: nel filmato i due indossano la stessa maglia con scritto: “Papà di Sammy” e “Mamma di Sammy”, sullo sfondo la scritta Baby Shower. D’altra parte, l’uomo documenta quasi quotidianamente la loro vita “familiare”, mostrando come veste e trucca a suo piacimento la ...