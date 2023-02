TikTok non rientra nella promo Giga Illimitati? Ecco come usare l’app ad oltranza senza problemi

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Risparmiare GB utilizzandonon è impossibile, tuttavia bisogna conoscere un metodo efficiente per riuscirci. Quale potrebbe essere in questo caso? La maggior parte delle applicazioni tende a consumare una grande quantità dibit, probabilmente così tanta che potrebbero metterci nei guai ad un certo punto. La questione non ha alcuna importanza qualora utilizzassimo un modem Wi-Fi, questo è ovvio, ma nel momento in cui facciamo uso di unazione certamente potrebbe diventare un problema non da poco. Non è così difficilesembra – Computermagazine.itPer questo motivo gestire i nostri dati mobili dovrebbe essere una priorità ben voluta da tutti quanti noi. Infatti, qualora vorreste risparmiare connessione Internet mentre utilizzate un servizio online su smartphone con il 4G o il 5G ...