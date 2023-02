TikTok | la nuova challenge della «cicatrice francese» | i casi in Italia e i rischi che comporta – Il video

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’ennesimo trend pericoloso diventa virale sui social. Questa volta si chiama «» e sta circolando su, coinvolgendo ragazzi e ragazze soprattutto delle scuole medie e superiori. Sulla piattaforma isono molti, tra chi mostra il livido che si è provocato e chi fa tutorial su come eseguirlo. Basta stringere a forbice tra le ditapelle delle guance, all’altezza dello zigomo, finché non si crea un livido rosso che poi tende al blu. Lasi sarebbe diffusa a partire dalla Francia e da qui il nome di. Una gioco pericoloso che ha messo in allerta alcune scuole. Il professore dino Stefano Camastascuola media Farini di Bologna ha segnalato la ...

Lae assurda sfida che sta spopolando su, un fenomeno 'pericoloso' esploso in Francia e comparso anche in Italia. Un gioco tutt'altro che divertente: gli effetti durano per settimane, con ...Finché una delle ragazze coinvolte ha ammesso, riferisce Repubblica : "È una sfida su, c'è il video tutorial che insegna come fare". Il professore fa sapere che per il momento "si tratta di ...

Si chiama "cicatrice francese" ed è l'ultimo trend autolesionistico in voga sul social TikTok che sta spopolando tra i giovani delle scuole medie e superiori. La nuova challenge, esplosa in Francia, ...