Ti devi arrendere! Telese rosica sul Cav assolto | esplode la rissa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Federico Mollicone e Lucahanno avuto un confronto molto acceso a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Il deputato di Fratelli d'Italia e il giornalista hanno posizioni inconciliabili su Silvio Berlusconi e i suoi processi, in particolare l'ultimo (Ruby Ter) per il quale il Cav è stato. “Ho stima e simpatia per- ha esordito Mollicone - ma si deve arrendere”. “Con lui tutta una certa stampa - ha aggiunto il deputato meloniano - che non si arrende neanche davanti alle sentenze di assoluzione. Ora basta”.si è subito scaldato ed è passato al contrattacco: “Pagheresti un testimone in un processo?”. Vedendo il tergiversare di Mollicone, il giornalista ha continuato a essere incalzante: “È una domanda semplice, sei un rappresentante delle istituzioni, tra ...