“Thiaw si sta prendendo il Milan nonostante i dubbi di inizio stagione” Libero

(Di giovedì 16 febbraio 2023)scrive dell’ultima rivelazione del, il difensore tedesco. Il centrale è una scommessa di Maldini e Massara che hanno deciso di reinvestire parte dei 35 milioni ricevuti per De Ketelaere trovando l’accordo con lo Schalke e il giocatore in poco meno di 3 giorni. “Quel giorno ilfa il, nel senso di società che investe su giovani semi sconosciuti con ottime referenze internazionali e a buon prezzo. O meglio, al suo prezzo, non a quello di chi vende”. Capitano dell’Under 21 tedesca,si è preso ilnell’ultima partita contro il Tottenham di Champions League, inserito nella lista Uefa per la fase ad eliminazione diretta, una sorpresa: “Con le cifre che girano, sette milioni sembrano pochi per un centrale di difesa di 21anni che ...

MILANO - Una notte magica per il Milan . Magica per Malick. Per quel ragazzo alto quasi due metri, nato a Dusseldorf, soprannominato il muro. Per lui lo ... Tomori è fuori, nonbene. E Pioli ...... daprima e soprattutto quella di De Ketelaere. Nel post partita, Stefano Pioli è tornato a ...meglio fisicamente e mentalmente. Ho sperato ovviamente per il punteggio e soprattutto per lui. ...

Tra gli aspetti più positivi di questo periodo del Milan, c'è sicuramente Malick Thiaw. Il difensore tedesco sta avendo finalmente la sua occasione e la sta sfruttando in pieno con prestazioni ...Il Giornale di questa mattina titola così sull'uomo del momento in casa Milan che arriva direttamente dalla vicina Germania: "Il Diavolo a San Valentino si è innamorato ...