Theaterhytm Final Bar Line | da oggi disponibile!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Barè ora disponibile, pronto a trasportare i fan in un magico viaggio musicale. Pronti ad iniziare la vostra avventura? PartiamoSquare Enix ha pubblicato e reso disponibileBaril nuovo capitolo della serie d’azione ritmica amatissima dai fan, su Nintendo Switch e PlayStation 4. Con 385 brani diFantasy nel gioco base, tre modalità di gioco, il multigiocatore locale e one più di 100 personaggi diFantasy con cui creare la tua squadra dei sogni, potrai divertirti con la musica leggendaria della serie come mai prima d’ora.Bar: disponibile anche il trailer di lancio Oltre ...