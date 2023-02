The quiet girl | una storia commovente e misteriosa che parla all’anima dello spettatore

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Più che duro racconto di formazione, Theè un racconto di involontaria e sognante fuga. Un po’ come nella sequenza in cui la decenne protagonista Cait (Catherine Clinch), prima di addormentarsi, legge qualche pagina di Heidi, il romanzo poi cartone animato in cui una bimba orfana viene accudita e cresciuta dal nonno tra pascoli alpini e caprette. Anche nell’opera prima diretta dall’irlandese Colm Bairéad, la piccola protagonista viene separata dal contesto ostile familiare in cui è nata e, anche se è solo per un’estate, trova affetto e vicinanza da una coppia di parenti che vivono tra mucche, orti e stagni. Siamo nei primi anni ottanta, in una zona rurale dell’Irlanda (i segugi di IMdb segnalano come location la contea di Meath, a nord ovest di Dublino). Cait è un tassello silente ed emarginato di quella che viene definita una famiglia ...

Lo scrittore/regista irlandese Colm Bairéad ha letto "Foster", novella di successo di Claire Keegan, nell'estate del 2018 e ha deciso di portarla sullo schermo realizzando "girl". Bairéad ci spiega perché ne sia stato catturato: "Ha toccato così tanti temi per me importanti, temi che sono stati alla base del mio lavoro di regista di corti fino a quel momento: i ...La recensione diGirl, in sala dal 16 febbraio Dopo Aftersun ,Girl è il secondo film di quest'anno che funziona come le memorie individuali più che come un racconto, funziona cioè assecondando i ...

