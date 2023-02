The Quiet Girl | la recensione | la tenerezza di un' estate

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladi The, il film di Colm Bairéad candidato all'Oscar: la cronaca dell'di Cáit dà vita a un racconto intimo e coinvolgente sul bisogno d'affetto. Il silenzio può raccontare l'universo interiore di un personaggio con altrettanta efficacia delle parole? È l'assunto che sembra voler dimostrare il film di Colm Bairéad, documentarista al suo primo lungometraggio di finzione, a partire dal titolo: una "ragazza tranquilla", abituata a rimanere chiusa in se stessa e a non dar voce ai propri pensieri, specialmente in uno spazio domestico in cui - lo recepiamo fin dalle sequenze iniziali - fatica a sentirsi amata. Il silenzio di Cáit, una bambina irlandese di nove anni, è dunque il punto di partenza della nostradi The, ...

Girl, Colm Bairéad firma un film dal grande potere emozionale. Tratto da un racconto di Claire Keegan, un'opera (prima) che ci libera da un peso che non pensavamo nemmeno di portare. ...Lo scrittore/regista irlandese Colm Bairéad ha letto "Foster", novella di successo di Claire Keegan, nell'estate del 2018 e ha deciso di portarla sullo schermo realizzando "girl". Bairéad ci spiega perché ne sia stato catturato: "Ha toccato così tanti temi per me importanti, temi che sono stati alla base del mio lavoro di regista di corti fino a quel momento: i ...

