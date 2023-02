The Pocketwatch | 8 nuovi arrivi nel cast del film sequel di Descendants

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Disney ha annunciato ottotra gli interpreti delThe, il nuovodella saga di. Disney+ ha annunciato ottoneldelThe, il nuovodi, condividendo anche le foto degli interpreti di Malefica e Ade. Le riprese sono in corso ad Atlanta e il nuovo annuncio svela qualche dettaglio sugli studenti della Merlin Academy e compagni di scuola di Cenerentola e della Regina di Cuori quando erano delle teenager. In The, Red (Kylie Cantrall), la ribelle figlia della Regina di Cuori, e Chloe (Malia Baker), la figlia perfezionista di Cenerentola, compieranno ...

...da Grohl con il titolo "Color Pictures of a Marigold" per il suo progetto solista "", ... Nel frattempo Grohl, che per "Letters to Santa:24 Hour Comedy and Music Marathon" ha suonato ......Brandy ha interpretato Cenerentola nel film del 1997 diretto da Robert Iscove e ora è pronta a tornare a rivestire i panni dell'amata principessa in un nuovo lungometraggio intitolato...

The Pocketwatch: 8 nuovi arrivi nel cast del film sequel di ... Movieplayer

Brandy sarà Cenerentola nel nuovo film The Pocketwatch, in arrivo su Disney+ Sky Tg24

The Pocketwatch, sequel di Descendants, arriverà su Disney+ Sky Tg24

Descendants 4: confermato con nuovi personaggi iCrewPlay

Hamilton Railroad Pocket Watch: la Limited Edition che celebra i 130 anni del marchio Quotidiano Motori

Disney ha annunciato otto nuovi arrivi tra gli interpreti del film The Pocketwatch, il nuovo sequel della saga di Descendants.