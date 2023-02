Terrorismo | al-Qaeda ha un nuovo leader | è l’estremista egiziano al-Adel

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Washington – Il Dipartimento di Stato americano ha confermato cheSaif al-, 62 anni, è ildi al-. E’ lui l’uomo che ha preso il posto di Ayman al-Zawahiri dopo la sua uccisione in un raid aereo americano a Kabul nel 2022, come aveva riferito due giorni fa l’Onu in un rapporto affermando chesi troverebbe in Iran. Ex colonnello dell’esercito del Cairo, Al-è stato a lungo indicato come il successore di al-Zawahiri, anche se non c’è stato alcun comunicato ufficiale del gruppo terroristico in merito. Anche il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha detto chesi troverebbe nella Repubblica islamica iraniana sottolineando che ...