Terremoto Siria | giallo su tentato rapimento bimba nata sotto macerie

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’suldi Aya, la bambinanaledi un palazzo crollato nel villaggio di Jindayris, in, e sopravvissuta grazie al fatto di essere collegata con il cordone ombelicale alla madre, entrata in travaglio poco prima del sisma. La piccola, riferiscono i media turchi, è stata trasferita in ”un luogo sicuro” dai sanitari dell’ospedale di Afrin dove era ricoverata, dopo un tentativo di sequestro. La direzione sanitaria però smentisce, parlando di un “malinteso”. Lunedì c’è stato un violento incidente nell’ospedale della regione controllata dall’opposizione dove la neoè in cura. Un infermiere, accompagnato da due uomini armati, avrebbe picchiato il direttore. Ma il capo ...

Per la settimana internazionale , c'è anche l'analisi socio - politica del post -in Turchia ee le tendenze d'Oltreoceano per quanto riguarda business e PMI, senza dimenticare sullo ...Oltre 36mila vittime in Turchia, più di 6mila ine un bilancio che di ora in ora cresce tragicamente sempre di più: a distanza di 10 giorni dal grandeche ha devastato una consistente porzione di territorio tra i due Paesi, prosegue ...

Terremoto, i morti sono 41mila. Il direttore dell'Oms: "Ho visto la distruzione di intere comunità" RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria: da domani mons. Gugerotti (prefetto Congregazione Chiese orientali) in visita nelle zone ... Servizio Informazione Religiosa

Terremoto Turchia-Siria, oltre 100mila persone salvate. Domenica la visita di Blinken Sky Tg24

Terremoto in Turchia e in Siria, le conseguenze del sisma viste dal satellite - Mondo Agenzia ANSA

che hanno mosso la sensibilità di molte persone in svariate parti del mondo in questi giorni tristi per la Turchia e la Siria. Mentre sale vertiginosamente il numero delle vittime causate dal recente ...Bab el Hawa (confine tra Turchia e Siria) - Il corpo di Abdul Kadir ... di rientrare dopo che hanno perso casa o perché vogliono seppellire un parente dopo il terremoto. Il governo turco sta ...