Terremoto | ritrovato morto Angelo Zen | l' italiano disperso in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Una notizia purtroppo attesa visto che del nostro connazionale non c'erano notizie da giorni e la città nella quale era andato è stata quasi rasa al suolo dalla scossa. A 10 giorni dal sisma in ...

MARTELLAGO - 'Purtroppo è statosenza vita il corpo di '. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia la ...che risultava scomparso in Turchia dal giorno del devastante...ROMA - 'Purtroppo è statosenza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e ...all'imprenditore italiano di cui non si avevano più notizie dopo il...

"Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen ... "Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro ...