Terremoto nelle Marche | forte scossa di magnitudo 4 7 avvertito sulla costa | l' epicentro in Croazia

... tra cui 2.173aree poste sotto il controllo di Damasco e altri 3.478 in quelle controllate ...macerie a 248 ore dal sisma Una diciassettenne è stata estratta viva dalle macerie delche ...in Croazia , avvertito anche sulla costa adriatica. Una scossa di magnitudo 4.7, con ... secondo quanto scrive il Corriere Adriatico sono molti gli abitanti che hanno sentito la scossa...

Terremoto di magnitudo 6.1 nelle Filippine Agenzia Nova

Terremoto nelle Filippine, un sisma di magnitudo 6.1 scuote la regione centrale Sky Tg24

Centro Italia, concluso studio sulle faglie attive dopo terremoto 2016 Il Sole 24 ORE

Terremoto, i morti sono 41mila. Il direttore dell'Oms: "Ho visto la distruzione di intere comunità" RaiNews

Sisma: 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvate dalle macerie due donne dopo 208 ore - Pronti a partire i geologi della Lombardia - Pronti a partire i geologi della Lombardia RaiNews

TRIESTE - Una scossa di terremoto è styata segnalata questa mattina, giovedì, in Croazia ma si è percepiita anche in Fruli Venezia Giulia.Sono 6 e sono venuti al mondo in un reparto che in 12 ore è stato riallestito in un luogo sicuro. I team di Msf, a causa del pericolo di crolli, avevano evacuato il vecchio reparto e avevano spostato ...